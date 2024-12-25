الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة الأيام المقبلة وهذه أماكن سقوط الأمطار(فيديو)

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

منخفض جوي على البحر المتوسط

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": تتأثر البلاد حاليا بمنخفض جوي على البحر المتوسط قادمن من جنوب أوروبا يؤدي الي وصول سرعة الرياح الي 40 كم/ الساعة في بعض المناطق، لافتة إلي أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة مؤثرة بشكل كبير على المنطقة الغربية وشملت مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتابعت: سرعة نشاط الرياح غدًا ستقل عن اليوم في بعض المناطق والأتربة والرمال المثارة تهدأ نسبيا لا سيما في المحافظات الداخلية، وتنحسر على المناطق الغربية، ولكنها تمتد للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء الجمعة المقبلة.

انخفاض كبير في درجات الحرارة

وأكدت: درجة الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل في بعض المناطق من شمال الصعيد تصل ما بين 3 و4 درجات مئوية وتسجل المحسوسة درجتين مئويتين، وتصل الي 1 درجة مئوية على وسط سيناء وبالتحديد سانت كاترين.



مناطق سقوط الأمطار



وأشارت إلي أن هناك فرص لسقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتزيد كمياتها الجمعة والسبت المقبلين.



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