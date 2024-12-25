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خارج الحدود

حرق مقام الشيخ يبرق فى سوريا والسلطات تفرض حظر تجول بحمص (فيديو)

مقام الشيخ يبرق،
مقام الشيخ يبرق، فيتو

أعلنت قيادة شرطة حمص السورية، اليوم، فرض حظر التجوال في المحافظة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا، وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت الاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي المعروف بـ الشيخ يبرق في محافظة حلب.

 

مظاهرات في سوريا للاعتداء على مقام الشيخ الخصيبي

وشهدت عدة محافظات في سوريا، اليوم الأربعاء، مظاهرات سلمية حاشدة تنديدًا بالاعتداء على مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" في حلب.

وتركزت الاحتجاجات في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص، التي يقطنها جزء كبير من الطائفة العلوية، وندد المشاركون فيها بالاعتداء الذي طال المقام، مطالبين بمحاسبة الفاعلين، كما رددوا شعارات تؤكد على وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وانتشر مقطع فيديو يظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبيًا في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.

فيما شكك حينها البعض فى المقطع المصور، وقالوا إن الفيديو ليس حديثًا، بل يعود إلى الساعات الأولى من دخول قوات إدارة العمليات العسكرية" إلى مدينة حلب في الـ28 من الشهر الماضي.

 

ويخضع المقام منذ الحادثة، لحراسة مشددة من قبل "إدارة العمليات العسكرية"، ولا يسمح بالدخول إليه، وفيما يتعلق بالجثامين التي ظهرت في الفيديو، قالت مصادر إنها تعود إلى عناصر من "الجيش السوري" الذين قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات "إدارة العمليات العسكرية" بعد رفضهم الاستسلام.

 

قصة الشيخ عبد الله الخصيبي المعروف بـ الشيخ يبرق

والشيخ يبرق هو أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، وقد عرف في حلب بالشيخ يبرق كما تناقلت الروايات مزاعم أنه كان ينزل على المقام نور من السماء، فيقول أهل الجوار أن الشيخ يبرق -أي يصدر برقًا- ومع مرور الزمان غلب اسم الشيخ يبرق على اسم الشيخ الخصيبي في حلب

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