الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قسد تقترب من منبج وتتقدم بمحور ريف حلب

قسد تقترب من منبج
قسد تقترب من منبج وتتقدم بمحور ريف حلب

 شهدت محاور عدة في شمال سوريا اشتباكات مسلحة عنيفة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء بين قوات سوريا الديمقراطية قسد والفصائل الموالية لتركيا.

 

قسد تقترب من منبج وتتقدم بمحور ريف حلب

 تركزت المواجهات على محور بلدة دير حافر جنوب شرق حلب، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على محطة بابيري، التي تضخ المياه إلى مدينة حلب؛ ما يعزز نفوذها في المنطقة، بحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

قوات قسد تواصل تقدمها

 وواصلت قوات قسد تقدمها باتجاه بلدة الخفسة وسط قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين.

 

وفي محور سد تشرين بريف حلب الشرقي، أحرزت قوات قسد تقدمًا ملموسًا، حيث اقتربت من مدينة نبج. لمسافة تصل إلى نحو 12 كيلومترًا، وذلك بعد تقدمها باتجاه قرية أبو قلقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرصد السوري المرصد السورى لحقوق الانسان ريف ريف حلب قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا قوات قسد

مواد متعلقة

مقتل 5 من قوات قسد في اشتباكات مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا

أول صدام بين جماعات المعارضة السورية، مجلس دير الزور العسكري ينشق عن «قسد» (فيديو)

قسد: توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج وهدفنا الدخول في عملية سياسية
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية