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محافظات

جاكلين عازر: "التعليم العالي" بالبحيرة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة

استثمارات تعليمية
استثمارات تعليمية تتجاوز 4 مليارات جنيه بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم العالي في المحافظة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، باعتباره محورًا رئيسيًا لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت المحافظ أن هذا التطور يأتي انعكاسًا لحرص الدولة على تعزيز البيئة التعليمية وتحسين بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة ترتقي بجودة التعليم، وتعزز من مكانة المحافظة على خريطة التنمية الوطنية.

مشروعات كبرى بقطاع التعليم بالبحيرة بتكلفة تبلغ 4 مليارات و416 مليون جنيه
 

وقالت إنه يتم تنفيذ خمسة مشروعات كبرى في جامعة دمنهور، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بإجمالي تكلفة 4 مليارات و416 مليون جنيه، تشمل (تصميم وتنفيذ مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي - استكمال الأعمال المتبقية لإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي - رفع كفاءة كلية العلوم بالمجمع العلمي بدمنهور - تجهيز مبنى الخدمات الرقمية - إنشاء كلية طب الأسنان بدمنهور)


التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بمحافظة البحيرة

كما تعكس هذه الاستثمارات مدى التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي، من خلال دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية بالبنية التحتية والموارد المالية والتقنية اللازمة.

كما أن الطفرة التي يشهدها هذا القطاع تفتح آفاقا واسعة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة، حيث يظل التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ويعزز من قدرة  الأجيال على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

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البحيرة جامعة دمنهور العملية التعليمية التعليم العالي محافظ البحيرة

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