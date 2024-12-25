محافظ الإسكندرية: عيد الميلاد رسالة للمحبة والتسامح

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام.

وأوضح أن تلك الأعياد تحمل رسالة المحبة، وتشجع على تعزيز روح التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هي أن مصر تدعم ركائز السلام والأمن العالمي وتدعو للاستقرار قولًا وعملًا، داعيًا المولى عز وجل أن يكون هذا العام عامًا سعيدًا يملؤه الخير واليمن والبركات، وأن تعود تلك الأعياد علي جموع المصريين وعلى وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء.

وشارك محافظ الإسكندرية طائفة اللاتين الكاثوليك، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر مطرانية اللاتين الكاثوليك بالإسكندرية، وبحضور نيافة المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر، والمنسينيور أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين، وعدد من الآباء والرهبان والراهبات.

كما شارك المحافظ احتفالات طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وذلك بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، وكان في استقباله المطران ناركيسوس وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، والأرشمندريت/سابا أمرهم - راعي الكنيسة.

وقام المحافظ بزيارة كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك، لمشاركة طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور جورج رباط منسق رعايا الروم الكاثوليك، والأب جوزيف كنائبين عن المطران جان ماري شامي النائب البطريركي العام لطائفة روم الكاثوليك الملكيين عن مصر والسودان وجنوب السودان، ورئيس أساقفة طرطوس شرفًا.

وهنأ محافظ الإسكندرية الإخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية اﻷقباط الكاثوليك باﻹسكندرية، والأب يوحنا جورج راعي بطريركية الأقباط الكاثوليك، وعدد من الأباء الكهنة وأبناء الطائفة.

وزار كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية، لتقديم التهنئة إلى الطائفة المارونية، وذلك بحضور الأب شربل معوشي - مساعد راعي الكنيسة، والمهندس فادي كريدي – عميد الطائفة المارونية بالإسكندرية، وعدد من أبناء الطائفة المارونية.

وفي كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركته الأخوة الإقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأشار إلى أن تلك الأعياد تحمل معها رسالة المحبة والسلام، وتعتبر فرصة رائعة للتقارب وتعزيز الأواصر بين الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بروح العطاء والفرح، كما تذكرنا دائمًا بكوننا نسيج مصري واحد، متمنيًا أن تنعم مصر بالأمان والاستقرار.

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