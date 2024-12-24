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تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت إدارة الأمن العام السوري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ونشرت الإدارة عددا من عناصر الأمن العام في مناطق الاحتفال في المدن.

                                      

تأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في سوريا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد الاعتداءات الأخيرة من قبل مجهولين على الرموز الدينية المسيحية، بالإضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في حماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت سابق، أن مسلحين مجهولين أشعلوا النار في شجرة عيد الميلاد في ريف حماة.

وأفادت مصادر محلية بأن المسلحين منعوا المواطنين من الاقتراب من الشجرة تحت تهديد السلاح.

 

إشعال النيران بشجرة عيد الميلاد في ريف حماة

في حين أبان مقطع فيديو مسئولا في إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية، وهو يؤكد للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة ليسوا سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابا كبيرا.

وتابع: "نحن نظام مؤسسة إن شاء الله، والمتهمون سيعاقبون"، لافتا إلى أن الشجرة ستكون بحدود الصباح مرممة بشكل نهائي.

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