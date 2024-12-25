السيطرة على حريق داخل عقار بكرداسة 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة.

حريق داخل عقار بكرداسة

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات في كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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