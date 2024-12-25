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محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من رصف ٤٥ شارعا بحي وسط

الإسكندرية
الإسكندرية

وجه الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين، وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

 

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أكد محافظ الإسكندرية أنه تم الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في ٤٥ شارعا بنطاق حي وسط وهى: (شارع الشهيد صبحي ابراهيم -شارع ابن عائشة- شارع السنبلاوين من بورسعيد حتى الكورنيش -شارع كفر صقر  متفرعات باب شرقي بحري-شارع البوها متفرعات باب شرقي بحري -شارع نور الدين- شارع تانيس من طيبة - شارع حداد- شارع فرح- شارع الطليعة- شارع حامد نصر- شارع جورج ابيض- شارع دباس- شارع طيبة من المدرسة السويسرية-  شارع المدرسة السويسرية-شارع المنشا- طريق القباري السريع- شارع الاسكندر الأكبر وشارع ابو كبير لحساب- طريق المحمودية ومربع المنشا النزهة وشارع احمد حسنين.

 

كما أكد محافظ الإسكندرية على رصف شارع محمد كلزة وشارع المعز- شارع ابي غالب خلف محكمة محرم بك- شارع ابن الخطاب- نجيب حداد- شارع اليعقوبي- شارع المقديسي بالعطارين- الحجاز- تركيب انترلوك بميدان زويل - خلف الموقف - أمام مدخل نادي الشرطة- مدخل نادي الصيد الطريق الزراعي - خلف مكتبة الإسكندرية مع سوتر- شارع حسن العذاري من الإسكندر الأكبر - سوتر- شارع شامبليون مع الإسكندر الأكبر -شارع عبد المنعم والكينج عثمان- ش أفلاطون امام نادي الاتحاد- شارع قناة السويس - شارع صلاح الدين - شارع سليمان يسري -امام المجلس المحلي عماير الشرطة).

وفي السياق ذاته؛ أوضح محافظ الإسكندرية أنه جاري أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بشارعي بنطاق حي وسط وهي: (شارع مسعد - شارع عبد الرحمن).

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل حي وسط

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