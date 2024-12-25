أصالة تحيي حفلا غنائيا في قطر ليلة رأس السنة

تحيي الفنانة السورية أصالة حفلا غنائيا كبيرا في قطر ليلة رأس السنة، احتفالًا بالعام الجديد ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

حفل أصالة ليلة رأس السنة

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أصالة ليلة رأس السنة في في قطر عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية 7900 جنيه، والفئة الثالثة 10 آلاف و800 جنيه، أما الفئة الرابعة سعرها 24 ألف جنيه، والفئة الخامسة والأخيرة سعرها 31 ألف جنيه.

وكانت الفنانة أصالة قد أحيت مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية بين الكويت والسعودية، ورفعت الحفلات شعار كامل العدد.

وكانت قد طرحت المطربة أصالة في وقت سابق أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان”، وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب، حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها، والأغنية من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم.

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