محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة محملة بمهمات إنشاء محطة كهرباء طاقة الرياح

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، سفينة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء وصولها إلي ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينه محملة بمهمات إنشاء محطة كهرباء طاقه الرياح



وأكد المحافظ أن السفينة تحمل علي متنها مستلزمات وأدوات ومعدات خاصه بمشروع إنشاء محطة كهرباء طاقه الرياح.



وأشار المحافظ إلى أن السفينة محملة بالمهمات الخاصة بأحد المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها بشمال سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم تفريغ شحنة السفينة خلال أسبوع إلي 10 أيام، لنقلها إلي أحد الأماكن بالمحافظة.

وأن هذا المشروع يعد قفزة كبيرة في الاقتصاد بشمال سيناء، مشيرا إلى أن التنمية عبارة عن اقتصاد وتنمية بشرية.

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