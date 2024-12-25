الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس شيوخ القبائل: العفو عن 54 من أبناء سيناء يؤكد تقدير السيسي لأهلها ودورهم في مقاومة الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل المصرية، إن مشايخ وأبناء سيناء يوجهون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

 

تقدير السيسي لمواقف أهل سيناء

وأضاف فريج، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: "هذا القرار يعبر عن تقدير الرئيس السيسي لمواقف أهل سيناء ودورهم الوطني في مقاومة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة".

 

فرحة 54 أسرة سيناوية

وتابع: "اليوم هو يوم فرح لـ54 أسرة سيناوية، بعد سنوات طويلة عانت فيها سيناء من التهميش بسبب الحروب المتتالية، حتى انتصار أكتوبر المجيد"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد الأمل إلى سيناء من خلال اهتمامه بتعميرها وتنميتها، مشيرًا إلى أن ما يجري من إنجازات على أرض الواقع يتحدث عن نفسه.

في ختام 2024، أقوى تحذيرات ورسائل السيسي للمصريين لإفشال مخططات هدم مصر

حريات الصحفيين ترحب بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء بينهم 3 صحفيين

المشروعات التنموية في سيناء 

وأوضح الشيخ علي فريج  أن المشروعات التنموية في سيناء أصبحت حلمًا تحقق لأهاليها، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية، بما يشمل إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى مشروع خط سكك حديدية سيربط بين ميناء العريش وطابا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لا تقتصر فائدتها على أبناء سيناء، بل تعود بالنفع على الشعب المصري بأكمله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس شيوخ القبائل مجلس شيوخ القبائل السيسي سيناء عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي

مواد متعلقة

حريات الصحفيين ترحب بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء بينهم 3 صحفيين

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

الأحزاب السياسية تشيد بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، "الناصري": بادرة إنسانية لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

أول تعليق من محافظ شمال سيناء على القرار الرئاسي بالعفو عن 54 من أبناء المحافظة

ads

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يكشف مفاجأة عن زيجات الجولاني ويحذر من الإخوان السوريين في مصر (فيديو)

قرار عاجل من لجنة الحكام بشأن أمين عمر بعد شكوى الزمالك

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

لقيت مصرعها في حادث أليم، شيخ الأزهر يعزي أسرة الطالبة رحيق ويوجه برحلة عمرة لوالديها

جماهير الزمالك توجه رسالة شديدة اللهجة لـ زيزو (فيديو)

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

تحرك عاجل من السلطات في سوريا بشأن احتفالات عيد الميلاد

منوعات

المزيد

استقالة مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم

عربة إمبراطور النمسا تجذب السياح عشية عيد الميلاد، ما القصة؟

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

المزيد
الجريدة الرسمية