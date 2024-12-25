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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الاتحاد ومودرن سبورت في الشوط الأول

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي الاتحاد السكندري وسط تمريرات متتالية في وسط الملعب، قبل أن ينجح زعيم الثغر في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الخامسة عن طريق بنيامين بواتينج، ليتلقى اللاعب بطاقة صفراء بسبب خلع القميص، قبل أن يتدخل حكام الفيديو ويتم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 15، أهدر الاتحاد فرصة هدف آخر، بعد رمية تماس وصلت داخل منطقة الجزاء إلى إيمانويل أبيه الذي سددها برأسه، ولكن تصدى لها محمود جنش حارس مودرن سبورت.

وفي الدقيقة 34، أنقذ صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري مرماه من فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة لاعب مودرن إينوك ساكالا من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 42، أنقذ صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري فريقه من هدف آخر، بعد إنفراد تام للاعب مودرن إينوك ساكالا، إلا أن حارس زعيم الثغر أبعد الكرة، لنيتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد تشكيل زعيم الثغر تواجد محمود متولي المنضم حديثا للفريق السكندري من النادي الأهلي. 

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – محمود شبانة – مروان داوود.

الوسط: بينجامين بواتنج – فيليبي ناسيمينتو – مورو ساليفو.

الهجوم: فادي فريد – إيمانويل أبيه – كريم الديب.

بابافاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري
بابافاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري

فيما أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل. 

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: اينوك سكالا، فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا. 

 

ترتيب الاتحاد السكندرى ومودرن سبورت

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

كما يحتل فريق مودرن سبورت المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق الفوز حتى الآن، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين فقط واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

جنش يقود تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

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جنش يقود تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

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