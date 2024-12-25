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رياضة

خليجي 26، اليمن يتقدم على السعودية 1/2 في الشوط الأول

منتخب اليمن
منتخب اليمن

خليجي 26، تقدم منتخب اليمن على نظيره منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 (خليجي 26) التي تستضيفها دولة الكويت. 

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي منتخب السعودية من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي الأخضر في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وفي الدقيقة الثامنة، باغت منتخب اليمن نظيره السعودي بالهدف الأول عن طريق هارون يوسف لزبيدي، بعد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها الزبيدي بتسديدة رائعة داخل الشباك.

بعدها ضغط منتخب السعودية بكل صفوفه من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن المنتخب اليمني خطف الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق عبد المجيد صبارة، بعد خطأ فادح من علي البليهي مدافع الأخضر الذي حاول تمرير الكرة برأسه إلى حارس مرماه ليخطفها صبارة المنفرد تماما بالمرمى ويسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 31، عاد منتخب السعودية سريعا للمباراة بهدف أول عن طريق محمد كنو بعد ركلة حرة نفذها ببراعة مصعب الجوير ليقابلها كنو برأسية مميزة في شباك اليمن.

وفي الدقيقة 32، كاد منتخب السعودية يسجل التعادل بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء اليمن لتصل إلى ناصر الدوسري الذي سدد كرة رأسية ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 44، تصدت العارضة لفرصة هدف آخر من منتخب السعودية بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كنو لكنها ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن 2 / 1.

 

تشكيل منتخب السعودية أمام اليمن 

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية تشكيل فريقه لمواجهة اليمن في خليجي 26 الذي شهد تواجد سالم الدوسري في خط الهجوم حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى:محمد العويس

خط الدفاع: نواف بوشل — البليهي — تمبكتي — الغنام

خط الوسط: ناصر — المالكي — مصعب الجوير — محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري — عبدالله رديف

 

تشكيل منتخب اليمن 

فيما جاء تشكيل منتخب اليمن لمواجهة السعودية في خليجي 26 كالتالي:

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، حيث إن كلاهما خسر مباراته الافتتاحية في البطولة× حيث خسر  المنتخب السعودي أمام المنتخب البحريني، بينما خسر المنتخب اليمني أمام المنتخب العراقي، وبالتالي فإن الفوز في هذه المباراة سيكون بمثابة نقطة تحول في مشوار الفريقين في البطولة.

 

حكم مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

يدير مباراة السعودية واليمن في خليجي 26، الحكم العماني قاسم الحاتمي، ويعاونه مواطناه ناصر سالم، وحماد الظفيري، بجانب الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي.

وفي تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الإماراتي محمد عبيد، ويعاونه الكويتي عبدالله جمالي. 

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

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إجبار لاعبي المنتخب السعودي على هذا الأمر قبل مواجهة اليمن في خليجي 26

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