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رياضة

خليجي 26، المكافآت تنهال على لاعبي منتخب الكويت بعد الفوز على الإمارات

الكويت
الكويت

خليجي 26، قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم صرف 4 آلاف دولار مكافأة لكل لاعب في صفوف «الأزرق» بعد الفوز على منتخب الإمارات أمس في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

كما تم صرف ألف دولار لكل لاعب مكافأة خاصة من الشيخ أحمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي ومكافأة 500 دينار لكل لاعب في المنتخب مقدمة من مهرجان الكويت لتحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

 

فيما يلتقي منتخب البحرين في مواجهة نارية نظيره العراقي مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

موعد مباراة العراق والبحرين 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب العراق أمام البحرين في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء.

 

التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين 


حراسة المرمى: هو إبراهيم لطف الله.
في خط الدفاع هم حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي.

 خط الوسط:هم علي مدن، كميل الأسود، سيد ضياء سعيد، مهدي الحميدان.

خط الهجوم هم محمد جاسم مرهون، مهدي عبدالجبار.


التشكيل المتوقع لمنتخب العراق


حراسة المرمى هو جلال حسن.
 خط الدفاع هم مناف يونس، زيد تحسين، مهند جماز، مصطفى سعدون.
في خط الوسط هم أمجد عطوان، أحمد ياسين، يوسف الأمين.
 خط الهجوم هم إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي جاسم.

 

ويعد المنتخب البحريني المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على حساب المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 ويسعى المدرب والجهاز الفني للمنتخب البحريني إلى مواصلة الانتصارات والظهور بمستوى ثابت في البطولة.

من جهة أخرى، حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا في الجولة الأولى على حساب المنتخب اليمني بهدف نظيف.

تعتبر هذه المباراة من أهم مباريات الجولة الثانية في المجموعة، حيث أن الفائز منها سيقترب بشكل كبير من حجز مقعده في الدور نصف النهائي، كما أن المباراة ستشهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.


نظام البطولة كأس الخليج 

تُقام بطولة كأس الخليج العربي بمشاركة 8 منتخبات خليجية تم تقسيمها إلى مجموعتين. 

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. وبعد ذلك، يتأهل فريقان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 يناير 2025 لتحديد بطل البطولة.

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

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الإتحاد الكويتي لكرة القدم الاتحاد الكويتي المجموعة الثانية المنتخب العراقي

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