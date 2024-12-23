الإثنين 23 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، مع ارتفاع ملحوظ في سعر الليمون البلدي داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور 

وعليه «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن عن سعره السابق.

 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى  8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن عن سعره السابق.
الخضار
الخضار

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

سعر الخضراوات اليوم

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات

أسعار الليمون في سوق العبور

وعن  أسعار الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 42 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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