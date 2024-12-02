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ثقافة وفنون

تفاصيل احتفال الإذاعة بغرة شهر جمادى الآخرة

ماسبيرو، فيتو
ماسبيرو، فيتو

تحتفل الإذاعة المصرية الليلة بغرة شهر جمادى الآخرة عقب صلاة المغرب من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. يتضمن الاحتفال -الذي يقدمه بهاء عبادة- تلاوة للقاريء الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني، وكلمة للدكتور عباس فتحى صالح، وابتهالات لفضيلة الشيخ سعيد هزاع.

وفي وقت سابق.. أعلنت دار الإفتاء المصرية عن نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا،  من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية، مشير في بيانها إلى أنه لم يتسن لها التحقق من رؤية الهلال، وعليه يكون اليوم هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون غدًا الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري هو غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا.

 

 

 

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الاذاعة المصرية جمادي الاخرة الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني سعيد هزاع رؤية الهلال

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