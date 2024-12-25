الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط  عامل  ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.


ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى  عدد من الطلقات - مجموعة من  أجزاء وأدوات التصنيع)،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الاتجار فى الأسلحة النارية ببنى سويف أمن بني سويف النيابة العامة

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