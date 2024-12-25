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أخبار مصر

الملاحة الجوية تكرم رئيس القابضة للمطارات بمناسبة اليوم العالمي للمهندسين الجويين

الملاحة الجوية تُكرّم
الملاحة الجوية تُكرّم رئيس القابضة للمطارات
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استقبل المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وفد رابطة المهندسين الجويين الذين قاموا بإهدائه درع الرابطة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمهندسي وفنيي نظم سلامة وتأمين المجال الجوي (ASTEP).

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن تقديره الكبير لجهود جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به العاملون على تأمين وتشغيل منظومة الملاحة الجوية لضمان استمرارية وأمان الخدمات والأنظمة الجوية، بما يكفل سلامة الركاب والطائرات منذ الإقلاع وحتى الهبوط.

وأكد أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القطاع لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لقطاع الطيران المدني.

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