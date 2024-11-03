مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن عمارة المسجد النبوي

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة بعنوان «عمارة المسجد النبوي الشريف عبر العصور»، والتي أدارها الدكتور محمد الجمل المشرف علي مركز دراسات الحضارة الاسلامية بمكتبة الإسكندرية.





شارك في الندوة الدكتور صالح لمعي مصطفى، أستاذ العمارة الإسلامية والترميم ورئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية بمحاضرة عن "توثيق وترميم تكسيات جدار القبلة بالحرم النبوي الشريف".

وتحدث الدكتور فهد الوهبي، مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة عن «المسجد النبوي الشريف التاريخ والعمارة (موسوعة عمارة المسجد النبوي الشريف عرض وتحليل)»

كما تناول الدكتور محمد حمزة، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الاثار بجامعة القاهرة" قراءة تحليلية جديدة في المصادر التاريخية لعمارة المسجد النبوي الشريف".



وفي الختام تحدث الدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم العمارة بجامعة عين شمس عن «التراث الافتراضي بين التصور والواقع»، حول نمذجة التاريخ المعماري للمسجد النبوي الشريف.

