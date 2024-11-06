الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.

وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليَّ ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق".

وروى الترمذي عن حبشي بن جنادة، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليٌّ مني وأنا من عليّ، ولا يؤدي عني إلاّ أنا أو عليّ".

الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، هو إمام المتقين، باب مدينة العلم والعلوم، راية المهتدين ونور المطيعين، ولي المتقين وإمام العادلين، أقدمهم إجابة وإيمانًا، وأقومهم قضية وإيقانًا، وأعظمهم حِلمًا، وأوفرهم علما، قدوة المتقين، وزينة العارفين، صاحب القلب العقول واللسان السؤول والأذن الواعي والعهد الوافي.

كانت وفاته صدمة مروعة، وكارثة أصابت الدولة الإسلامية في مقتل، وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم، ولم تفلح بعدها محاولات الإنعاش التي قام بها ابنه الحسن، رضي الله عنهما، ونجحت المؤامرات والتربيطات في تحويل الحكم الراشد إلى مملكة كسروية، يتنقل الحكم وراثيًّا من الآباء إلى الأبناء ثم الأحفاد.. وودع المسلمون من بعدها، العدالة، والشفافية كأسلوب للحكم، والسياسة.

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين، أبو الحسن القرشي الهاشمي.

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب. كانت من المهاجرات، توفيت في حياة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، بالمدينة المنورة.

إسلامه

هو أول الناس إسلامًا، في قول كثير من أهل العلم، قال مجاهد: أول من صلى عليٌّ وهو ابن عشر سنين، قال ابن عباس: أول من أسلم من الناس بعد خديجة عليٌّ.

وعن محمد القرظي، قال: أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وكان عليٌّ يكتم الإسلام فرقًا (خوفًا) من أبيه، حتى لقيه أبو طالب، فقال: أسلمت؟ قال: نعم، قال: وآزر ابن عمك وانصره، وأسلم عليٌّ قبل أبي بكر.

وكان يُكنى أبا تراب أيضا. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رسول اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، بيتَ فَاطِمَةَ، فَلَم يَجِد عَلِيًّا فِى البَيتِ فَقَالَ: "أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟". قَالَتْ: كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ شَىْءٌ، فَغَاضَبَنِى فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِى (يقضي فترة القيلولة). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، لإِنْسَانٍ: "انْظُرْ أَيْنَ هُوَ ؟". فَجاءَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، وهو مُضطَجِعٌ، قَد سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصابهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، يمسحُهُ عَنهُ وَيَقُولُ: "قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ". (صحيح البخاري).

ولادته ونشأته

ولد قبل البعثة بعشر سنين، على الصحيح؛ في 13 رجب 23 ق. هـ، الموافق 17 مارس 599 م.

وقد قيل إنه أول من ولد في جوف الكعبة من الهاشميين. وقد تكفل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، بعلي بعد أن أصابت قريش في إحدى السنوات أزمة شديدة، تضرر الناس بسببها، وكان أبو طالب كثير الأولاد.

فرُبِّي في حجر النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفارقه، وكان عليٌّ ممن ثبت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم أحد حين انهزم الناس، وبايعه على الموت. وبعثه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سرية إلى بني سعد بفدك في مائة رجل، وكان معه إحدى رايات المهاجرين الثلاث يوم فتح مكة، وبعثه إلى اليمن، ولم يتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك خلفه في أهله.

عن عطية حدثني أبو سعيد، قال: غزا رسول الله غزوة تبوك وخلف عليًّا في أهله. فقال بعض الناس: ما منعه أن يخرج به إلا أنه كَرِه صحبته.

فبلغ ذلك عليا فذكره للنبي، فقال: أيا ابن أبي طالب؛ أما ترضى أن تنزل مني بمنزلة هارون من موسى؟.

وعن عبد الله بن شريك، قال: سمعت عبد الله بن رقيم الكناني، قال: قدمنا المدينة فلقينا سعد بن مالك، فقال: خرج رسول الله إلى تبوك وخلف عليًّا، فقال له: يا رسول الله خرجت وخلفتني. فقال: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي".

وزوَّجه ابنته السيدة فاطمة، رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد ولما آخى النبي بين أصحابه قال له: "أنت أخي".

كان أبوه أبو طالب ممن اشتهر بالسيادة والرئاسة في قريش، فكان أحد سادتها وأبطالها وعقلائها.

وقد نشأ سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في بيته وكفالته بعد وفاة جده عبد المطلب.

واشتهر من إخوة علي ثلاثة هم: عقيل وطالب وجعفر، وكان علي أصغرهم، وكان له أختان، هما: أم هانئ ووجمانة.