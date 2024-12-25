ميناء شرم الشيخ يستقبل سفينة على متنها 3045 سائحًا

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 3045 سائحا من جنسيات مختلفة و1500 فرد طاقم وهي بطول 335 مترا وغاطس 8.5 متر وترفع علم مالطا.

وانتهت إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء، وقام السياح بزيارة مدينة شرم الشيخ ومناطق راس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع ونبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.



وشدد اللواء المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات.

كما تم التشديد على الإجراءات الأمنية، وتم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين واظهار الميناء بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسفن السياحية والعمل على ريادة الموانئ المصرية، لجذب العديد من السفن السياحية، وتأكيدا على أن شرم الشيخ مدينة السلام.

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