الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، اليوسفي يتراجع جنيهين في سوق العبور

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر الجوافة والبرتقال أبو سرة، مقابل انخفاض سعر الكانتلوب والبرتقال البلدي والسكري واليوسفي، بينما استقرت اسعار الفواكه الأخرى في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 

اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

 

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  8. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

 

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