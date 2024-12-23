وزير الزراعة الأردني: البرتقال المصري يلقى رواجا وإقبالا من المستهلكين الأردنيين

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة محطة ومزرعة تصدير موالح بالنوبارية، التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير ( GAMCO)، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

واستمع الوزيران والمحافظ والوفد المرافق من المهندس محمد جابر موينة رئيس مجلس إدارة الشركة الى عرض حول الطاقة الإنتاجية للمحطة 600 طن يوميا والمقامة على مساحة 21 الف متر 2 خط إنتاج ويوجد بها 6 ثلاجات حفظ بالإضافة إلى 3 ثلاجات تبريد سريع والطاقة التخزينية 2500 طن من الموالح والرمان والعنب والمانجو.

وأشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمستوى المتميز للمحطة التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج مؤكدا على دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح وأن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة .

كما أكد الوزير الأردني المهندس خالد الحنيفات ان البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلاده واقبالا من المستهلك الأردني نظرا لمذاقه المتميز.

تصدير الموالح للأردن

والجدير ان مصر تصدر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الموالح والجوافة والرومان والمانجو بكميات كبيرة كما تجدر الإشارة الى مساحة الموالح بالنوبارية تقدر ب١٤٥ الف فدان من إجمالي مساحة الموالح بمصر التى تقدر ٥١٧ الف فدان وكمية التصدير تخطت ٢.٣ مليون طن تحتل مصر بها المركز الأول عالميا



حضر الجولة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وبعض قيادات وزارتى الزراعة المصرية والاردنية ومحافظة البحيرة



وتأتي جولة الوزيران في النوبارية اليوم في إطار زيارة الوزير الأردني للقاهرة لبحث افاق التعاون بين البلدين وحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المشتركة حيث بدأت الجولة بزيارة مصنع النوبارية للسكر ثم محطة ومزرعة تصدير الموالح



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