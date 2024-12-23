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حوادث

تجديد حبس المتهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل بتهمة النصب على المواطنين والادعاء بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

تخفيض استهلاك عدادات الكهرباء للنصب بمدينة نصر 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.

 

 وبالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب  (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح مدينة نصر وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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