الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

احتفالية باليوم العالمي
احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

 شهدت  مكتبة الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم لعام 2024 بعنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، الذي نظمته احدى جمعيات المعاقين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الفرق بين المضاعفات والخطأ والإهمال الطبي، ومتى يجب سجن الطبيب؟

كرة السلة، عمرو مصيلحي يفرض حظرًا إعلاميًّا على مجلس الإدارة

وحضر الاحتفالية الدكتورة ندى ألفي ثابت، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
 وشهدت الاحتفالية عرض أوبريت براءة وحنان "فريق الدمج المسرحي بالتربية والتعليم"، وفقرة غنائية وتكريم للفريق المسرحي وتوزيع شهادات تقدير على الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية لمحافظة الإسكندرية والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل والدكتور عربي أبو زيد

مواد متعلقة

لا تلوموا الصحة والبرلمان والحل في الموافقة، أستاذ بهارفارد يحسم جدل أزمة قانون المسئولية الطبية

الفرق بين المضاعفات والخطأ والإهمال الطبي، ومتى يجب سجن الطبيب؟

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة

ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

انفجارات تهز أوكرانيا وانقطاع كامل للكهرباء

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

لحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة (فيديو)

منوعات

المزيد

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

هيئة المعارض تستضيف "ديجي ساين أفريقيا" و"ديجي تكس 2024"

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد اقترابه من الأهلي.. أرقام بغداد بونجاح خلال مسيرته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية