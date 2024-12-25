احتفالية باليوم العالمي لذوي الهمم في مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم لعام 2024 بعنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، الذي نظمته احدى جمعيات المعاقين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة ندى ألفي ثابت، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وشهدت الاحتفالية عرض أوبريت براءة وحنان "فريق الدمج المسرحي بالتربية والتعليم"، وفقرة غنائية وتكريم للفريق المسرحي وتوزيع شهادات تقدير على الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.