تشريح جثة شاب لقي مصرعه في حريق مصنع فوم بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة بتشريح جثة شاب يدعى «شريف.ر.س»19 سنة مقيم شبرا النخلة مركز بلبيس عامل بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان رجال الحماية المدنية قد عثروا علي جثة الشاب متفحمة بعد إخماد الحريق في المصنع وجرى التحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتعرف عليه أحد أقاربه بصعوبة بالغة.

وأكد أحد أقارب الشاب في تصريحات خاصة لفيتو، أن الفقيد كان شاب مكافح،ويتمتع باخلاق عالية ومحبوب من الجميع ويشقى في الحياة بالعمل في المصنع لينفق على نفسه وأسرته قائلا:" ربنا يرحمه ويصبر اسرته..انقطعت اخباره فوروقوع الحريق..ولم نعثر عليه الا في اليوم الثاني".

النيابة تباشر التحقيق في حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان

تباشر نيابة العاشر من رمضان بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة حريق مصنع فوم بالعاشر، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخرين.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحريق والاستماع لأقوال المصابين بمستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وإحدى المستشفيات الخاصة.

وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر وتحريات المباحث حول الواقعة.

حريق هائل يلتهم محتويات مصنع بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للإسفنج والمراتب، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع الحريق، وجرى الاستعانة بفرق من 4 محافظات وهي (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة) بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة لمحاولة السيطرة علي الحريق.

ونتج عن الحريق إصابة 16 شخصا بحسب البيانات الرسمية بإصابات تنوعت ما بين اختناقات وجروح قطعية وأزمة قلبية،( قبل أن يتم العثور في مكان الحريق لاحقا علي جثة شاب متفحمة تماما)، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات العاشر الجامعي والتأمين الصحي وأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الشرقية لـ 16 شخصا

وتابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي حريق العاشر من رمضان

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والتي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالذراع وحرق من الدرجة الثالثة واشتباه بأزمة قلبية وحالات اختناق متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إلى ارتفاع أعداد المصابين إلى 16 حالة،( قبل أن يتم العثور في مكان الحريق لاحقا علي جثة شاب متفحمة تماما) وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعي وحالة أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية 12 حالة بموقع الحريق، مشيرة إلى أنه تم الدفع بعدد 18 سيارة إطفاء خزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاة.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولًا بأول بعد أن تلقى بلاغًا من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث

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