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مجلس جامعة الإسكندرية يستعد لامتحانات نهاية العام ويعلن أسماء المرشحين لجوائز الدولة

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، ويؤديها نحو ١٩٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها

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 وأوضح مجلس جامعة الإسكندرية، أنّ امتحانات العملى والشفوي للفرق المختلفة بدأت فى بعض الكليات، ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق معايير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإحكام الرقابة على أعمال الامتحانات لمنع الغش، والتأكد من جاهزية الكنترولات، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجاهزية العيادة الشاملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه الدكتور علام بضرورة مراجعة ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال فصل الشتاء من خلال ومتابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية  وعدم تأثر المباني بأى تراكمات المياه.

ووافق المجلس على ترشيح  الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام ٢٠٢٤ الدكتور سعيد السيد إسماعيل الخامى- الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى العلوم(فرع العلوم الهندسية)، والدكتور شريف حسين عبد الرازق قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة النيل (فى العلوم التكنولوجية المتقدمة)، والدكتور عبد الفتاح محمد السيد يوسف الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة التقديرية (فى العلوم الزراعية)، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم لجائزة الرواد فى العلوم الأساسية.

كما وافق المجلس على ترشيح  الآتية أسماؤهم لجوائز الدولة من وزارة الثقافة لعام ٢٠٢٥ وذلك على الدكتور طارق رجب يوسف زياد الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى الفنون، والدكتور فوزى سعد محمد عيسى الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، والدكتورة منى عبد الغنى على حجاج الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة منى محمد محمد غريب الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق في الفنون.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة البترا- عمان بالمملكة العربية الأردنية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة جيانجزو الصينية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) ومركز تعليم اللغة والتعاون الصيني، وخطاب النوايا الخاص ببرنامج التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) ونظيرتها بجامعة بورنموث بالمملكة المتحدة، واتفاقية التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالى للصحة العامة) وكلا من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (IAPH)بالأردن، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) ومصنع الفتح لمنتجات الألبان.

ووافق على ترقية ٢١ عضو هيئة تدريس، ٦ إلى وظيفة أستاذ، ١٥ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٥ مدرس، ومنح ٨١ درجة دكتوراه، و١٦٠ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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جامعه الإسكندرية الدكتور سعيد علام الدكتور عبد العزيز قنصوة الفصل الدراسي الاول

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