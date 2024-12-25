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حوادث

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

النقد الاجنبى
النقد الاجنبى

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حصيلة قضايا اتجار بالنقد الاجنبى خلال 24 ساعة

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

 

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الأموال العامة المضاربة بأسعار العملات جرائم الاموال العامة

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