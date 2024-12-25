الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 1196 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1196 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًّا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

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مخالفات الملصق الإلكتروني

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًّا.

 

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، برفع 523 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 45 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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حملة مرورية الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية مخالفات الملصق الالكترونى

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