الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع مسن دهسته سيارة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

حادث، ڤيتو
حادث، ڤيتو

لقى مسن مصرعه، دهسًا بسيارة صباح اليوم الأربعاء، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد،  إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة مسن توفي في حادث سير لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة محمود عبد الراضي فرج علي،  ٦٩ عامًا،   نتيجة دهس سيارة بحي المروة بمدينة الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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