مصرع مسن دهسته سيارة بواحة الخارجة في الوادي الجديد

لقى مسن مصرعه، دهسًا بسيارة صباح اليوم الأربعاء، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة مسن توفي في حادث سير لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة محمود عبد الراضي فرج علي، ٦٩ عامًا، نتيجة دهس سيارة بحي المروة بمدينة الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.