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رياضة

مانشستر سيتي يستقرعلى بديل إيدرسون لتدعيم حراسة المرمى

إيدرسون، فيتو
إيدرسون، فيتو

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر سيتي حدد بديلا مناسبا لحارس مرماه البرازيلي إيدرسون.

مانشستر سيتي يرغب في ضم حارس مرمى 

ويدرس مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا خياراته التالية، قبل فتح نافذة الانتقالات في يناير المقبل، وسط أداء مخيب للفريق حاليا.

وتم التركيز على حراسة المرمى مع الثقة المنخفضة في إيدرسون وبديله ستيفان أورتيجا خلال فترة الهزائم الحالية.

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، وضع مانشستر سيتي عينه على حارس مرمى يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو.

واختير دي جريجوريو كأفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي في نهاية الموسم الماضي بعد تألقه مع مونزا، قبل الانضمام إلى يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2029.

ومع ذلك، ينظر يوفنتوس إلى الحارس الإيطالي كلاعب للمستقبل، وليس على عجلة من أمره لبيعه.

ولم يدفع يوفنتوس سوى رسوم في حدود 12 مليون جنيه إسترليني لإحضار حارس المرمى الموهوب إلى الفريق، في وقت سيكون مانشستر سيتي مضطرا فيه لدفع مبلغ أكبر بكثير إذا ما أراد استقطاب دي جريجوريو.

وكان إيدرسون لاعبا رئيسيا في تركيبة السيتي المذهلة خلال السنوات الماضية، بينما يستمر عقده حتى عام 2026.

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