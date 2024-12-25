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رياضة

لاعب مانشستر يونايتد يسعى للحاق بمباراة ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد، يستهدف اللحاق بلقاء وولفرهامبتون، غدًا الخميس، ضمن المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي. 

وتسبب المرض في حرمان الهولندي ماتياس دي ليخت من المشاركة في مباراتي مانشستر يونايتد الأخيرتين ضد كل من توتنهام وبورنموث، لكنه يحاول تعزيز صفوف الفريق أمام وولفرهامبتون.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، للحديث عن استعدادات فريقه لمباراة (البوكسينج داي)، تحدث المدرب البرتغالي عن دي ليخت، وحاجة الفريق لتجنب المزيد من الإصابات.

 

وقال أموريم: "في الوقت الحالي، لا نداور بين اللاعبين للوقوف على مستواهم والاستعداد للمستقبل، وإنما لنتجنب الإصابات بكل بساطة، ماتياس مريض، وهاري ماجواير أكمل مباراة كاملة في 3 أشهر".

وأضاف مدرب يونايتد "كوبي ماينو لعب بعد عودته من الإصابة، لذا ينبغي علي أن أنظر في مدى جاهزيته، راسموس هويلاند تواجد في مباراتين، ثم أشركناه كبديل في الشوط الثاني من لقائنا الأخير".

وأوضح أموريم في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد "نحاول التعامل مع كل الأمور، أريد فقط أن أفوز بالمباريات، فأنا أعلم أن المشروع طويل الأمد، ونحن نركز عليه، ولكني أعلم أيضا أنك لن تحظى بوقت طويل في الأندية الكبيرة، وعليك أن تحقق الانتصارات".

وتابع "لدي تصور واضح للمسؤولية التي تقع على عاتقي هنا، ولكني أحاول إدارة الفريق بالشكل الذي يجعلنا نتجنب الإصابات".

مانشستر يونايتد يعاني بالدوري الإنجليزي 

ويعاني مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبًا، من النتائج المهتزة في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 13 في ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، عقب تحقيقه 6 انتصارات مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، علما بأنه يبتعد بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

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مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الهولندي ماتياس روبن أموريم

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