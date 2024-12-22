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رياضة

فالنسيا وديبورتيفو ألافيس يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني (صور)

فالنسيا وديبورتيفو
فالنسيا وديبورتيفو ألافيس

تعادل فريق ديبورتيفو ألافيس مع نظيره فالنسيا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

مباراة فالنسيا وديبورتيفو ألافيس 

قص ديبورتيفو ألافيس شريط أهداف المباراة مبكرا عن طريق كارلوس مارتين في الدقيقة 6، فيما تعادل فالنسيا عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة 69، وتقدم ألافيس مجددا عن طريق خوان جوردان في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فالنسيا مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق دانييل جوميز ألكون.

تشكيل فالنسيا ضد ديبورتيفو ألافيس 

 

وجاء تشكيل فريق فالنسيا، كالتالى:


حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
خط الدفاع: ديميتري فولكييه، كريستيان موسكيرا، ياريم غاسيوروفسكي.
خط الوسط: إينزو بارينيتشيا، أندري ألمييدا، لويس ريوخا، خافيير غيرا.
خط الهجوم: فران بيريز، دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو.


تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام فالنسيا:


وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألافيس، كالتالى:
حراسة المرمى: أنطونيو سيفيرا.
خط الدفاع: بيكا ادريان، عبد الكبير ابقار، موسى ديارا، مانويل سانشيز.
خط الوسط: خوان جوردان، أنطونيو بلانكو، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.
خط الهجوم: كارلوس مارتين، إنريكي غارسيا كيكي.

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ترتيب فالنسيا وديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني


ويقع فريق فالنسيا في المركز قبل الأخير بترتيب الدورى الإسبانى برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة.
 

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