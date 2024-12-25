شريف عرفة واللعب مع الكبار، ولد في أسرة فنية وكوَّن "تريو" ناجحا مع عادل إمام ووحيد حامد

في 25 ديسمبر من كل عام، يحتفل المخرج شريف عرفة بعيد ميلاده، وهو أحد أبرز الأسماء في صناعة السينما المصرية والعربية.

فمنذ بداياته في الثمانينيات وحتى اليوم، استطاع شريف عرفة أن يضع بصمته الخاصة في عالم الأفلام، ويقدم أعمالًا سينمائية تجمع بين الجودة الفنية والقدرة على التأثير في الجمهور.

كيف أثرت أسرة شريف عرفة على تعلقه بالفن؟

ولد شريف عرفة في العام 1960 لأسرة فنية، فوالده هو المخرج سعد عرفة وشقيقه الأكبر هو المخرج عمرو عرفة، لذا فقد تعلق شريف بالفن وخاصة الإخراج، وهو الأمر الذي دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للسينما والذي تخرج فيه عام ١٩٨٢، ثم بدأ شريف عرفة مشواره الفني في البداية كمساعد مخرج وسار خطوة تلو الخطوة إلى أن قدم أول أعماله كمخرج عام ١٩٨٧ وهو فيلم الأقزام قادمون.

التعاون الفني بين الزعيم عادل إمام ووحيد حامد وشريف عرفة

كوَّن شريف عرفة “تريو” ناجحا مع الزعيم عادل إمام ووحيد حامد، وكانت البداية مع فيلم اللعب مع الكبار الذي كان من إنتاج عام ١٩٩١، ثم قدموا معًا فيلم الإرهاب والكباب، وتكرر فيما بعد لقاء الثلاثي في فيلم المنسي عام ١٩٩٣، وفي عام ١٩٩٥ قدم الثلاثي الناجح فيلم “طيور الظلام” الذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية، ثم قدموا معًا فيلم النوم في العسل عام ١٩٩٦.

شريف عرفة والأفلام الكوميدية

قدم المخرج شريف عرفة عدد من الأعمال الكوميدية الناجحة التي تركت بصمة حتى يومنا هذا، ومن أبرزها الأفلام التي تعاون فيها مع النجم الراحل علاء ولي الدين وهي أفلام عبود على الحدود عام ١٩٩٩، وفيلم الناظر عام ٢٠٠٠، وفيلم ابن عز عام ٢٠٠١، وفيلم فول الصين العظيم لمحمد هنيدي ٢٠٠٤، وفيلم إكس لارج لأحمد حلمي عام ٢٠١١، وفيلم الإنس والنمس لهنيدي عام ٢٠٢١.

وبعدما نجح شريف عرفة في تقديم أعمال ناجحة مع عادل إمام، قرر التعاون مع ابن الزعيم محمد عادل إمام في فيلم “اللعب مع العيال” الذي يتشابه اسمه مع اسم فيلم “اللعب مع الكبار” الذي تعاون فيه شريف مع عادل إمام في أوائل التسعينيات، و"اللعب مع العيال" عمل كوميدي عرض في يونيو ٢٠٢٤ وهو آخر أعمال شريف عرفة حتى الآن وهو من تأليفه أيضًا.

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