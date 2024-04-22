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ثقافة وفنون

المخرج شريف عرفة يتعرض لأزمة صحية

شريف عرفة، فيتو
شريف عرفة، فيتو

تعرض المخرج شريف عرفة لأزمة صحية بشكل مفاجئ، دون أن يكشف تفاصيلها. 

المخرج شريف عرفة يتعرض لأزمة صحية 

وأثار المخرج شريف عرفة قلق الجمهور، وطالب البعض بالدعاء له بالشفاء بعد أزمته الصحية التي تعرض لها.

ومن ناحية أخري كان، أعلن الفنان محمد إمام عن عمل سينمائي جديد يجمعه للمرة الأولى بالمخرج شريف عرفة.

ونشر محمد إمام صورة له برفقة شريف عرفة عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "لما أحلامك تبقى حقيقة، استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة، فيلم اللعب مع العيال، مفاجأة 2024 إن شاء الله".

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