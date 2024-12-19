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حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار سقف شقة بالخليفة

اسعاف لنقل المصابين،
اسعاف لنقل المصابين، فيتو

استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عن الحالة الصحية لشخص أصيب في انهيار سقف غرفة، صباح اليوم الخميس، بعقار بدائرة قسم شرطة  الخليفة، ونتج عنه إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانهيار جزئى فى عقار بمنطقة الخليفة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، سقوط سقف غرفة بالطابق الأخير، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

وتواصل قوات الدفاع المدني رفع ردم السقف وتحرير محضر الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

 إصابة 5 أشخاص فى انهيار عقار بمنطقة الوايلى

 

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص فى حادث انهيار عقار بمنطقة الوايلى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ. 

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الوايلي مديرية أمن القاهرة الحماية المدنية

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