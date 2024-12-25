بدء نظر استئناف عمر زهران على حكم حبسه عامين.. المخرج الشهير متهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. ومساعده يكشف مفاجآت

بدأت محكمة جنح الجيزة نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وبراءة المتهم الثاني فى القضية.

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة لحبس المخرج عمر زهران.

وكشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لما قرره الشاهد م. م ا. ا من أن المجني عليها شاليمار شربتلي طلبت منه تنظيف الشقة خاصتها، وعقب البدء في أعمال النظافة، وبمجيء المتهم عمر زهران طلب من عاملي النظافة إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجود الأخير، وبالأخص طلب إعادة ترتيب الأدراج الشخصية للمجني عليها، مع الإشارة إلى عدم اعتيادهم فعل ذلك.

وأضافت الحيثيات أنه كان بحوزة المتهم عمر زهران حقيبة متوسطة الحجم، وهو ما أيده أيضا الشاهد س. م عامل النظافة، الذي كان برفقتهما آنذاك، وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين، فضلا عما قرره المتهم الثاني عنتر. ح مخلي سبيله بالتحقيقات من أنه وحال بحثه عن المنقولات المفقودة كان المتهم الأول هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من تلك القطع المفقودة.

المتهم رتب مشهدًا سينمائيًّا لارتكاب جريمته

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت لأقوال المتهم الثاني، وهو ما يبعث في يقينها بقيام المتهم عمر زهران بترتيب مشهد سينمائي للعثور على تلك المنقولات، بطريقة تنفي عنه الشبهة، وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنها، وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت الحيثيات أنه بسؤال خالد يوسف حلمي محمد يوسف، مخرج سينمائي، شهد أنه نما إلى علمه من زوجته المجني عليها سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعات اليد الخاصة بها من الشقة محل سكنهما، وأنه إبان ذلك انتقل إلى المسكن خاصته، رفقة كل من عمر زكريا زهران، وعنتر. ح. م، وقام الأخيران بالبحث بأرجاء المسكن حال انتظاره نتائج البحث.

مشغولات الماس ضمن المضبوطات

وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب ذلك حضر إليه عمر زهران وأبلغه بعثوره على حقيبة جلدية بداخلها كيسان بلاستيكيان بداخل كل منهما المصوغات الذهبية المعثور عليها، وهي ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة أوديماربيجيه وحلق الماس وزفير وخاتم الماس وزمرد وأسورة ذهبية، وخاتم أزرق بلوتوباز وخاتم ألماس تركواز وخاتم أحمر مرصع بالماس، وخاتم سولتير.

وأضافت الحيثيات أن خالد يوسف سارع بالاتصال بزوجته المجني عليها مخبرًا إياها بعثورهما على المنقولات سالفة البيان، وأردف أنه لم يبصر أي من المتهمين بحوزته تلك المنقولات قبل العثور عليها أو حال العثور عليها.

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