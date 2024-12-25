الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بدء نظر استئناف عمر زهران على حكم حبسه عامين.. المخرج الشهير متهم بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. ومساعده يكشف مفاجآت

المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران

بدأت محكمة جنح الجيزة نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المخرج  عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وبراءة المتهم الثاني فى القضية.

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة لحبس المخرج عمر زهران.

وكشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج  عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي. 

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لما قرره الشاهد م. م ا. ا من أن المجني عليها  شاليمار شربتلي طلبت منه تنظيف الشقة خاصتها، وعقب البدء في أعمال النظافة، وبمجيء المتهم  عمر زهران طلب من عاملي النظافة إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجود الأخير، وبالأخص طلب إعادة ترتيب الأدراج الشخصية للمجني عليها، مع الإشارة إلى عدم اعتيادهم فعل ذلك.

وأضافت الحيثيات أنه كان بحوزة المتهم عمر زهران حقيبة متوسطة الحجم، وهو ما أيده أيضا الشاهد س. م عامل النظافة، الذي كان برفقتهما آنذاك، وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين، فضلا عما قرره المتهم الثاني عنتر. ح مخلي سبيله بالتحقيقات من أنه وحال بحثه عن المنقولات المفقودة كان المتهم الأول هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من تلك القطع المفقودة.

المتهم رتب مشهدًا سينمائيًّا لارتكاب جريمته

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت لأقوال المتهم الثاني، وهو ما يبعث في يقينها بقيام المتهم عمر زهران بترتيب مشهد سينمائي للعثور على تلك المنقولات، بطريقة تنفي عنه الشبهة، وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنها، وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت الحيثيات أنه بسؤال خالد يوسف حلمي محمد يوسف، مخرج سينمائي، شهد أنه نما إلى علمه من زوجته المجني عليها سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعات اليد الخاصة بها من الشقة محل سكنهما، وأنه إبان ذلك انتقل إلى المسكن خاصته، رفقة كل من عمر زكريا زهران، وعنتر. ح. م، وقام الأخيران بالبحث بأرجاء المسكن حال انتظاره نتائج البحث.

مشغولات الماس ضمن المضبوطات

وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب ذلك حضر إليه عمر زهران وأبلغه بعثوره على حقيبة جلدية بداخلها كيسان بلاستيكيان بداخل كل منهما المصوغات الذهبية المعثور عليها، وهي ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة أوديماربيجيه وحلق الماس وزفير وخاتم الماس وزمرد وأسورة ذهبية، وخاتم أزرق بلوتوباز وخاتم ألماس تركواز وخاتم أحمر مرصع بالماس، وخاتم سولتير.

وأضافت الحيثيات أن خالد يوسف سارع بالاتصال بزوجته المجني عليها مخبرًا إياها بعثورهما على المنقولات سالفة البيان، وأردف أنه لم يبصر أي من المتهمين بحوزته تلك المنقولات قبل العثور عليها أو حال العثور عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران عمر زهران سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

مواد متعلقة

قبل استئناف عمر زهران، أمر إحالة المخرج الشهير يكشف عن مفاجآت

قبل نظر أولى جلسات الاستئناف، ننشر حيثيات حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

قبل جلسة استئناف عمر زهران غدا، أقوال مساعده التي زجت به خلف القضبان
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

حصاد 2024، تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية بقيادة السيسي

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف)

أسعار السمك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، ارتفاع مفاجئ وقفزة في الجنيه الأصفر

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

منوعات

المزيد

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا ووقوع قتلى ومصابين

شهر فبراير يصنع الفارق، توقعات الأبراج 2025 لبرج الجوزاء على الصعيد الاجتماعي والعائلي

بشكل مفاجئ، لحظة انهيار مبنى في طرابلس على عناصر من قوات الدفاع المدني (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية