قبل نظر أولى جلسات الاستئناف، ننشر حيثيات حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

تنظر بعد قليل محكمة جنح الجيزة أولى جلسات الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وبراءة المتهم الثاني فى القضية.



وقبل نظر أولى الجلسات ترصد فيتو الحيثيات الكاملة للقضية والأدلة التي أدت إلى حبس المخرج عمر زهران.

شهادة عامل النظافة

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت لما قرره الشاهد م. م ا. ا من أن المجني عليها شاليمار شربتلي طلبت منه تنظيف الشقة خاصتها، وعقب البدء في أعمال النظافة، وبمجيء المتهم عمر زهران طلب من عاملي النظافة إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجود الأخير، وبالأخص طلب إعادة ترتيب الأدراج الشخصية للمجني عليها، مع الإشارة إلى عدم اعتيادهم فعل ذلك.

وأضافت الحيثيات أنه كان بحوزة المتهم عمر زهران حقيبة متوسطة الحجم، وهو ما أيده أيضا الشاهد س. م عامل النظافة، الذي كان برفقتهما آنذاك، وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين، فضلا عما قرره المتهم الثاني عنتر. ح مخلي سبيله بالتحقيقات من أنه وحال بحثه عن المنقولات المفقودة كان المتهم الأول هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من تلك القطع المفقودة.

المتهم رتب مشهدًا سينمائيًّا لارتكاب جريمته



وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت لأقوال المتهم الثاني، وهو ما يبعث في يقينها بقيام المتهم عمر زهران بترتيب مشهد سينمائي للعثور على تلك المنقولات، بطريقة تنفي عنه الشبهة، وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنها، وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت الحيثيات أنه بسؤال خالد يوسف حلمي محمد يوسف، مخرج سينمائي، شهد أنه نما إلى علمه من زوجته المجني عليها سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعات اليد الخاصة بها من الشقة محل سكنهما، وأنه إبان ذلك انتقل إلى المسكن خاصته، رفقة كل من عمر زكريا زهران، وعنتر. ح. م، وقام الأخيران بالبحث بأرجاء المسكن حال انتظاره نتائج البحث.

مشغولات الماس ضمن المضبوطات

وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب ذلك حضر إليه عمر زهران وأبلغه بعثوره على حقيبة جلدية بداخلها كيسان بلاستيكيان بداخل كل منهما المصوغات الذهبية المعثور عليها، وهي ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة أوديماربيجيه وحلق الماس وزفير وخاتم الماس وزمرد وأسورة ذهبية، وخاتم أزرق بلوتوباز وخاتم ألماس تركواز وخاتم أحمر مرصع بالماس، وخاتم سولتير.

وأضافت الحيثيات أن خالد يوسف سارع بالاتصال بزوجته المجني عليها مخبرًا إياها بعثورهما على المنقولات سالفة البيان، وأردف أنه لم يبصر أي من المتهمين بحوزته تلك المنقولات قبل العثور عليها أو حال العثور عليها.

سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي منذ عام ونصف

تعود بداية القضية إلى أكثر من عام ونصف العام، وقتها تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالجيزة، يفيد باختفاء كمية كبيرة من مقتنياتها ومجوهراتها النفيسة، وأوضحت في بلاغها أن المسروقات تضم مشغولات ذهبية متنوعة مرصعة بالألماس، وساعات فاخرة ذات ماركات عالمية باهظة الثمن، وقد بلغت قيمة المسروقات الإجمالية حوالي 40 مليون جنيه مصري، وأنها بحثت عنها في كل مكان، ولكنها لم تعثر لها على أثر، ومنذ أسابيع تقدمت الشربتلي، ببلاغ جديد إلى الجهات الأمنية اتهمت فيه المخرج عمر زهران صراحة بسرقة مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة. وأشارت في بلاغها إلى أن المخرج المتهم، استولى على المسروقات من داخل غرفة نومها بمسكنها الكائن بأحد الكمبوندات الفاخرة بمحافظة الجيزة، وأوضحت أن المخرج عمر زهران كان دائم التردد على منزلها بحكم علاقات زمالة وصداقة كانت تربط بينها وزوجها المخرج خالد يوسف، من جهة، وبين المخرج عمر زهران من جهة أخرى.

ليلة القبض على المخرج عمر زهران

وبدأ رجال البحث الجنائي بالجيزة في إجراء تحرياتهم الدقيقة حول بلاغ شاليمار الشربتلي، وتوصلوا إلى أن المخرج عمر زهران، بالفعل كان دائم التردد على منزل المخرج خالد يوسف وزوجته، وأنه تربطه بهما علاقة صداقة ممتدة منذ زمن طويل ويعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهما، وهناك شبهات بالفعل حول تورطه في سرقة المجوهرات المشار إليها، خصوصا بعد أن تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المخرج عمر زهران، وواجهوه بالاتهام الموجه إليه، إلا أنه أنكره جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه الشديد من موقف زميله خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

نص أقوال المخرج عمر زهران في تحقيقات النيابة العامة

وأحيل المخرج المتهم إلى النيابة العامة، والتى بدأت تحقيقات موسعة معه في الواقعة، ووجهت له اتهاما مباشرا نصه: "أنت متهم بسرقة مجوهرات خاصة بالسيدة شاليمار الشربتلي قيمتها تتجاوز 40 مليون جنيه من داخل مسكنها.. فما ردك".. فأجاب المخرج عمر زهران قائلًا: "محصلش.. هذا الاتهام عار تماما من الصحة".. فعاودته النيابة بسؤال آخر نصه: "وما هي معلوماتك عن واقعة السرقة محل التحقيق ولماذا تم اتهامك فيها؟ "، ليجيب المخرج: "حقيقة لا أعلم سبب الاتهام، أما معلوماتي عن واقعة السرقة، أنها وقعت قبل عام ونصف تقريبا، ووقتها كنت حريص على التواجد مع شاليمار وزوجها خالد يوسف، وبحثت معهما فى أماكن كثيرة عنها، وكانت علاقتنا وطيدة فى تلك الفترة، إلى أن فوجئت بخالد يوسف يوجه لى أسئلة غريبة من نوعية لماذا تشاركنا البحث عن المجوهرات، وما هى الأماكن التى بحثت فيها؟، فأخبرته أن مشاركتى فى البحث جاءت بحكم صداقتى الممتدة مع شاليمار، وأننا بحثنا فى كل الأماكن بالمنزل باستثناء غرفة مغلقة خاصة بنجله، وعندما فتحنا الغرفة عثرنا على المجوهرات المفقودة باخل كيس".. واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، إلى أن انتهت من كافة التفاصيل والإجراءات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم إحالته محبوسًا إلى المحاكمة.

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