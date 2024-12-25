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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو

اقتحمت مجموعة من  المستوطنين  المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال في ذكرى ما يسمى عيد الأنوار العبري.

اقتحام المسجد الأقصى 

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى وأدوا فيها طقوسا تلمودية، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى 

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، وعرقلة دخولهم.

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ومنذ تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وزادت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وأيضا زادت اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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المسجد الأقصى المستوطنين قوات الاحتلال عيد الأنوار العبري

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