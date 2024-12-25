نعيمة الصغير، حكاية "الكاتعة" من فتاة إعلانات ومطربة رومانسية إلى شريرة السينما

نعيمة الصغير، الكاتعة وأمنا الغولة أشهر ألقابها السينمائية، هى الشريرة الكوميدية، أدت أدوار القسوة والشر فى السينما ببراعة، بدأت حياتها الفنية مطربة صاحبة صوت جميل بخلاف ما رأيناه منها في حياتها وما نسمعه من صوت سئ، فقدت صوتها بسبب كوب شاى لتصبح من شريرات السينما،رحلت عام 1991 عن ستين عاما.



ولدت نعيمة عبد المجيد عبد الجواد، الشهيرة بـ نعيمة الصغير نسبة إلى زوجها المطرب الشعبى محمد الصغير فى مثل هذا اليوم 25 ديسمبر عام 1931، هي علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، بدأت نعيمة الصغير مشوارها الفنى مطربةً للمونولوجات، اعتمدتها الإذاعة مطربة للمونولوجات عام 1954 بعد ترشيح حافظ عبد الوهاب رئيس الإذاعة لها، وأدت نعيمة مونولوجا مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس، لم تهتم كثيرًا لأدوار التليفزيون والمسرح، وكان تركيزها الأكبر في السينما.

مطربة رومانسية فى اليتيمتين



اتجهت نعيمة الصغير أيضا إلى السينما كمطربة رومانسية وظهر ذلك من خلال فيلم "اليتيمتين" عام 1948 مع فاتن حمامة وفاخر فاخر، حيث قدمت أغنية "طب وأنا مالي" بصوت جميل يختلف تمامًا عن صوتها المعروف في باقى أفلامها.. إلى أن أعطتها إحدى صديقاتها دواء عبارة عن سموم يؤثر على الأحبال الصوتية، ونجت من الموت بأعجوبة إلا أنها خسرت جمال صوتها.

استغل المخرجون نعيمة الصغير لسوء صوتها فى أدوار المرأة الشريرة والحماة المتسلطة وتاجرة المخدرات والأطفال مثل دورها الكاتعة بملامحها القاسية والعتيدة في الإجرام في فيلم "العفاريت" مثلا.

الفنانة نعيمة الصغير

وكانت نعيمة الصغير قد ظهرت كفتاة إعلانات بتقديم إعلان عن مرقة الدجاج كوين وفي إعلان آخر في شكل مخيف عن بسكويت الأطفال، حيث تعاقدت معها مجموعة من الشركات على أن تظهر كواجهة إعلانية ودعائية لهم؛ فظهرت في إعلان شركة "كوين" وهي تنصح الجمهور باستخدام مرقة الدجاج، قائلة "أنا مش تخينة مع شوربة كوين"، كما اختارتها إحدى شركات البسكويت لتقدم إعلانا لمنتجهم، الذي يستهدف في الأساس الأطفال، ورغم ظهورها في هيئة مخيفة إلا أنه حقق نجاحًا باهرا.

الشقة من حق الزوجة اشهر الافلام



من أشهر أفلام نعيمة الصغير التي أتقنت فيها أدوار الشر، والتي بلغت 140 فيلما بدأتها باليتيمتين منها: العفاريت، الليلة الموعدة، مولد يا دنيا، الشقة من حق الزوجة، شلة الأنس، سونيا والمجنون، الأقمر، مكالمة بعد منتصف الليل، شفيقة ومتولى، مع سبق الإصرار، إسكندرية ليه، قصة الحى الغربى، المشبوه، قهوة المواردى، حب في الزنزانة، نعيمة فاكهة محرمة، شهد الملكة، رمضان فوق البركان، الزمار، البدرون، لعدم كفاية الأدلة، جرى الوحوش، أيام الرعب، عليش دخل الجيش، وليل وخونة، وإلا أمى وغيرها معتمدة فى جميعها على صوتها الأجش، ونبرتها الحادة في الكلام.

نعيمة الصغير تدخن الشيشة فى العفاريت



عرف عن نعيمة الصغير إدمان شرب الشيشة ووفق روايات بعض رواد مقهى "الكسفريتى" في حى كرموز الشعبى الشهير بالإسكندرية، والذي تأسس في أربعينيات القرن الماضى على يد صاحبه مصطفى الكسفريتى، فقد اشتهر ذلك المقهى بمقهى العوالم والفنانين، ووفقًا لرواية عبد الله المغاورى، أحد عازفى العود في المنطقة، فقال كانت نعيمة الصغير تجلس على المقهى تشرب الحلبة بالحليب والشاى الزردة، وتحرص على شرب الشيشة التمباك والتي كان الرجال لا يتحملون رائحتها أو دخانها.

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