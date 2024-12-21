الفنانة اللبنانية كاتيا كعدى: أحب أدوار الشر والمعقدة.. و«مثل القمر» نقطة تحول بحياتي.. وزوجى لا يغار على من المعجبين ( حوار )

>> لافرق عندي بين التمثيل وتقديم البرامج لكن التمثيل أخذ حيزا أكثر مؤخرا

>> أقدم مهرجانات وحفلات منذ 14 عاما وعملى فى مصر كان من خلال جوائز الميما

>> الفترة المقبلة لدى أعمال كثيرة ولكن ليس لدى القدرة أن أخير نفسى بين التقديم والتمثيل

>> البرامج حاليا أصبحت بها حوارات جريئة ولا أحب أن أكون جريئة على الضيف

>> أدوار الشر تحتاج لأن تكون ناجحا فى إثارة كراهية الجمهور وتظل فى ذهن الجمهور

>> الشهرة لا تدوم لأنها أصبحت سهلة فى ظل وجود روافد متعددة فى الفضاء الإلكتروني

قالت الفنانة والإعلامية وعارضة الأزياء، كاتيا كعدى إنها بدأت العمل فى سن صغيرة، وكانت أولى مشاركاتها فى عروض الأزياء فى لبنان، حيث كانت ابنة 16 عاما، مؤكدة أنها قدمت أكثر من 200 إعلان.

وأضافت كاتيا كعدى فى حوار مع «فيتو» أنها قدمت فى مسابقة ملكة جمال لبنان، عندما كان عمرها 18 عامًا، وأصبحت وصيفة أولى، الأمر الذى كان نقطة تحول فى حياتها، لتنتقل بعدها من مرحلة الإعلانات إلى مرحلة تقديم البرامج،

وانتقلت إلى إحدى القنوات وقتها، قبل أن تتجه إلى التمثيل فى سوريا، وتجسد عددا من الأدوار المثيرة للجدل، مثل دورها فى مسلسل “امرأة من ضياع”، "فيتو" حاورتها.. وإلي التفاصيل:

*ماذا عن تجربتك الأولى فى التمثيل مع الكاتب شكرى أنيس فخوري؟

شكرى أنيس فخورى تعاونت معه للمرة الأولى فى مسلسل “امرأة من ضياع”، وهذه التجربة كانت استثنائية نظرا لجراءة الدور، وكنت شرطية ومجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصابة،

والموضوع كان حساسا ومثيرا ولكنه كان ليس بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا. ومن بعدها جددت التعاون بينى وبين شكرى أنيس فخورى فى مسلسل “خطوة حب” وظهرت فى شخصية عارضة أزياء، وكانت بطولة مشتركة مع نادين نجيم وكان أول دور لنادين،

ويعتبر مسلسل “مثل القمر” نقطة تحول بالنسبة لى بعد تقديمى دور ريموندا الذى نال استحسان الجمهور وأثر على المشاهد، برغم الخمول الذى كان موجودا فى الدراما اللبنانية خلال هذه الفترة.

*قلت من قبل إنك تحبين تمثيل أحمد عز.. ما السر وراء ذلك؟

ليس أحمد عز فقط، أحمد السقا أيضا، وهما نجمان كبيران وتعرفت عليهما عند حضورى إلى مصر وأحب أيضا كريم عبد العزيز، ولكنى أشعر بأن “عز” قريب منى من حيث الشخصية فى أى فيلم وأحب تمثيله بشكل كبير وأحب بدايته عندما كان لا يعرفه الجمهور.

ومن الرائع أن الفنان يجتهد على نفسه حتى يصل إلى النجومية.

*وماذا عن دعم زوجك لك وسبب ظهوره برفقتك فى أى مكان؟

زوجى من أكثر الداعمين لى وهو يحب شغلى ويحرص دائما على أن يتواجد معى بالمهرجانات، وهو لا يغار على من المعجبين طالما أنى محافظة على نفسى وأضع حدودا، ونكون سعداء بوجودنا فى مصر، حيث نشعر كأننا فى وطننا.

مع زوجها

*أيهما أصعب بالنسبة لك: تقديم البرامج أم التمثيل؟

بالنسبة لى ليس هناك فرق بين التمثيل وتقديم البرامج، لأنى إلى اليوم أقدم مهرجانات وحفلات منذ 14 عاما، وعملى فى مصر كان من خلال مهرجان جوائز الميما، والفترة المقبلة لدى أعمال كثيرة ولكن ليس لدى القدرة أن أخير نفسى بين التقديم والتمثيل، ولكن التمثيل أخذ حيزا أكثر خلال الفترة الأخيرة طبعا لأن البرامج حاليا أصبحت برامج ترفيهية وبها حوارات جريئة وأنا لا أحب أن أكون جريئة على الضيف.

*هل تفضلين تقديم أدوار الشر أكثر من أى دور آخر؟

لا أحب أدوار الشر فقط، أنا ظهرت فى “البيت الأبيض” فى صورة المرأة التى تعرضت للتعذيب من قبل زوجها، ولكن أدوار الشر تحتاج إلى شخصية وأداء وصوت متميزين وأن تكون ناجحا فى إثارة كراهية الجمهور فى الشخصية التى قدمتها الشريرة

وأنا أحب الشخصية القوية والمعقدة، بالإضافة إلى أن أدوار الشر تظل فى ذهن الجمهور، ولكنى قدمت أدوارا أخرى ولكن سر حبى لأدوار الشر هو لأن ليس كل الفنانين قادرين على تقديمها وليسوا كلهم يقتنعون بالشر.

*هل الشهرة أصبحت سهلة، خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعى العديدة؟

من وجهة نظرى الشهرة لا تدوم لأنها أصبحت سهلة فى ظل وجود روافد متعددة فى الفضاء الإلكتروني. والجمهور يتذكر الفنان طالما لا يزال موجودا، أما إذا غاب عن المشهد فإنه يغيب عن الذاكرة ويحل محله غيره وهكذا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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