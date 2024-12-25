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رياضة

في مباراة مصيرية، موعد مباراة منتخب السعودية أمام اليمن

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

خليجي 26، يلتقي منتخب السعودية أمام  نظيره اليمني في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي الـ26 التي تستضيفها دولة الكويت. 

وتأتي هذه المباراة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث للتقدم في ترتيب المجموعة والحفاظ على آمال التأهل إلى الدور نصف النهائي.


موعد المباراة منتخب السعودية أمام اليمن 


من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. 


وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، حيث إن كلاهما خسر مباراته الافتتاحية في البطولة× حيث خسر  المنتخب السعودي أمام المنتخب البحريني، بينما خسر المنتخب اليمني أمام المنتخب العراقي، وبالتالي فإن الفوز في هذه المباراة سيكون بمثابة نقطة تحول في مشوار الفريقين في البطولة.


ويدخل المنتخب السعودي المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز وتعويض خسارته في المباراة الأولى. 

ويسعى المدرب والجهاز الفني للمنتخب السعودي إلى تلافي الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة السابقة، والظهور بمستوى أفضل في هذه المباراة.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن 


ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة هذه المباراة المرتقبة عبر شاشات التلفزيون، حيث تقوم قنوات SSC وقنوات الكأس وأبوظبي الرياضية بنقل المباراة مباشرة إلى جميع أنحاء المنطقة.

 

حكم مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

ووفقًا لقناة "الكاس" القطرية، فإن العماني قاسم الحاتمي، سيكون حكما لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26. 

ويعاون الحاتمي مواطناه ناصر سالم، وحماد الظفيري، بجانب الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي.

 

وفي تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الإماراتي محمد عبيد، ويعاونه الكويتي عبدالله جمالي. 

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

 

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