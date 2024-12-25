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رياضة

حسام عاشور يروي قصة رقص أبو تريكة في نهائي إفريقيا 2006

محمد أبو تريكة، فيتو
محمد أبو تريكة، فيتو

الأهلي، أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، وضع سيناريو مباراة الصفاقسي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 في القاهرة وقبل المباراة بأسبوع.

 

جوزيه هو من صنع حسام عاشور

وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "مانويل جوزيه هو من عمل حسام عاشور، وهو من الشخصيات القوية وكنت أخشى النظر في عينه، وأبو تريكة وبركات كانوا بيخافوا منه".

حسام عاشور، فيتو
حسام عاشور، فيتو

مش أي حد يلعب في الأهلي

وتابع: "جيلي كان يضم نجومًا، وكان من الصعب على أي مدرب السيطرة عليهم، وتيشرت الأهلي تقيل على أي لاعب، ومش أي حد يلعب في الأهلي".

وواصل: "تربيت في قطاع الناشئين على الفوز فقط، وعدم الاحتفال بالبطولات، وكنا نحتفل بالبطولة في الملعب فقط، وتاني يوم نذهب للتدريب من أجل الاستعداد لبطولة أخرى".

 

سيناريو مباراة الصفاقسي التونسي

وتحدث حسام عاشور عن مباراة الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 قائلًا: "مانويل جوزيه وضع سيناريو المباراة في القاهرة، وحدد التغيرات وموعد مشاركته البدلاء في المباراة".

وأوضح: "شادي محمد كان يريد أن يبدأ الهجمة من خط الدفاع فطلبت منه لعب كرة طويلة، وأداء أبو تريكة في المباراة لم يكن الأفضل والتوفيق حالفه في الهدف، وعقب المباراة أبو تريكة رقص وكان حدث تاريخي".

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الأهلي النادي الأهلي مانويل جوزيه الصفاقسي التونسي دوري أبطال إفريقيا 2006 حسام عاشور أبوتريكة بركات شادي محمد

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