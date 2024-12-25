حسام عاشور يروي قصة رقص أبو تريكة في نهائي إفريقيا 2006

الأهلي، أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، وضع سيناريو مباراة الصفاقسي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 في القاهرة وقبل المباراة بأسبوع.

جوزيه هو من صنع حسام عاشور

وقال عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "مانويل جوزيه هو من عمل حسام عاشور، وهو من الشخصيات القوية وكنت أخشى النظر في عينه، وأبو تريكة وبركات كانوا بيخافوا منه".

حسام عاشور، فيتو

مش أي حد يلعب في الأهلي

وتابع: "جيلي كان يضم نجومًا، وكان من الصعب على أي مدرب السيطرة عليهم، وتيشرت الأهلي تقيل على أي لاعب، ومش أي حد يلعب في الأهلي".

وواصل: "تربيت في قطاع الناشئين على الفوز فقط، وعدم الاحتفال بالبطولات، وكنا نحتفل بالبطولة في الملعب فقط، وتاني يوم نذهب للتدريب من أجل الاستعداد لبطولة أخرى".

سيناريو مباراة الصفاقسي التونسي

وتحدث حسام عاشور عن مباراة الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 قائلًا: "مانويل جوزيه وضع سيناريو المباراة في القاهرة، وحدد التغيرات وموعد مشاركته البدلاء في المباراة".

وأوضح: "شادي محمد كان يريد أن يبدأ الهجمة من خط الدفاع فطلبت منه لعب كرة طويلة، وأداء أبو تريكة في المباراة لم يكن الأفضل والتوفيق حالفه في الهدف، وعقب المباراة أبو تريكة رقص وكان حدث تاريخي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.