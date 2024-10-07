مانويل جوزيه: أبو تريكة لا يرد على اتصالاتي وسعيد بإنجاز كولر

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن ذكريات تدريبه للقلعة الحمراء.

وقال جوزيه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: أبو تريكة واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حاولت اتواصل مع أبو تريكة لكن مش بيرد عليا رغم أن علاقتنا كانت كويسة

واضاف: معرفش حاجة عن موضوع (أوضة الفئران) اللي قالها لعيبة الأهلي بعد ما مشيت وقدمت أفضل ما لدي خلال ولاياتي الثلاث مع الأهلي.

وأكمل: “اللي عنده تاريخ غني هما الفراعنة مش أنا وكويس إن كولر كسر رقم انتصاراتي المتتالي في الدوري المصري والأرقام القياسية خلقت لكسرها وأهنئه”.

وتابع: حين وصلت إلى الأهلي كانت الإدارة تريد الفوز بدوري الأبطال بعد غياب سنوات كما كسبت مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا لما كنت بقدر أمشي في الشارع.

وشدد؛ جماهير الأهلي كانت بتقولي الدوري وعاوزين نكسب الزمالك وعشان أرضيهم كسبت الزمالك 6-1 وكنا نقدر نكسب الزمالك بنتيجة أكبر من 6-1.