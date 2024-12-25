مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري وخليجي 26 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

الاتحاد السكندري، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي “خليجي 26”

اليمن ضد السعودية - الساعة 4:25 مساءً - قناة SSC News HD - الكاس 1

البحرين ضد العراق - الساعة 7:30 مساءً - قناة SSC News HD - قناة الكاس 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي



قوافل قفصة ضد الترجي الرياضي - 03:00 مساءً - El Watania 1.



مباريات اليوم في الدوري المغربي



شباب المحمدية ضد نهضة بركان - 05:00 مساءً - Arryadia.



المغرب التطواني ضد الجيش الملكي - 7:00 مساءً - Arryadia.



الدفاع الحسني الجديدي ضد الرجاء الرياضي - 9:00 مساءً - Arryadia.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.