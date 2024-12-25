الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري وخليجي 26 والقنوات الناقلة

منتخب البحرين، فيتو
منتخب البحرين، فيتو

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1

الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2

بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1

الاتحاد السكندري، فيتو
الاتحاد السكندري، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي “خليجي 26” 

اليمن ضد السعودية - الساعة 4:25 مساءً - قناة SSC News HD - الكاس 1

البحرين ضد العراق - الساعة 7:30 مساءً - قناة SSC News HD - قناة الكاس 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي


قوافل قفصة ضد الترجي الرياضي -  03:00 مساءً  - El Watania 1. 


مباريات اليوم في الدوري المغربي


شباب المحمدية ضد نهضة بركان -  05:00  مساءً - Arryadia.


المغرب التطواني ضد الجيش الملكي -  7:00 مساءً - Arryadia.


الدفاع الحسني الجديدي ضد الرجاء الرياضي -  9:00 مساءً - Arryadia. 

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الدوري المصري الاتحاد السكندري الاسماعيلي بيراميدز السعودية العراق خليجي 26 كاس الخليج العربي

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