مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري وخليجي 26 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وكأس الخليج العربي - خليجي 26 والتي تقام في دولة الكويت.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1
الإسماعيلي ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2
بيراميدز ضد فاركو - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1
مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي “خليجي 26”
اليمن ضد السعودية - الساعة 4:25 مساءً - قناة SSC News HD - الكاس 1
البحرين ضد العراق - الساعة 7:30 مساءً - قناة SSC News HD - قناة الكاس 1
مباريات اليوم في الدوري التونسي
قوافل قفصة ضد الترجي الرياضي - 03:00 مساءً - El Watania 1.
مباريات اليوم في الدوري المغربي
شباب المحمدية ضد نهضة بركان - 05:00 مساءً - Arryadia.
المغرب التطواني ضد الجيش الملكي - 7:00 مساءً - Arryadia.
الدفاع الحسني الجديدي ضد الرجاء الرياضي - 9:00 مساءً - Arryadia.
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