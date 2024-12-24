الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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سياسة

حريات الصحفيين ترحب بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء بينهم 3 صحفيين

محمود كامل، مقرر
محمود كامل، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فيتو

أشادت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بقرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء، من بينهم الصحفيان عبد القادر مبارك وحسين القيم.

العفو عن 54 سجين 

ورحبت لجنة الحريات بحكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب، الصادر اليوم بتبرئة الزميل حسن القباني من اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات.

دور المحامين الحقوقيين 

 

ووجهت اللجنة الشكر لكل المحامين الحقوقيين، الذين تطوعوا للدفاع عن الزميل حسن القباني، وبذلوا قصارى جهدهم في الدفاع عن الحريات العامة ومسجوني الرأي.

 

وثمنت مواقفهم الداعمة لكل الزملاء المحبوسين كشركاء للجنة، والنقابة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، كما تتوجه بالشكر للشئون القانونية بالنقابة على دورها في القضية.

تهنئة الصحفيين المعفو عنهم 

وهنأت اللجنة القباني، والزميلين عبد القادر مبارك، وحسين القيم، وكل المفرج عنهم اليوم من أبناء سيناء.

 

وجددت  دعوتها ودعوة نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن أكثر من 24 صحفيًا محبوسًا، وتبييض السجون من محبوسي الرأي، وإغلاق هذا الملف المؤلم.

الصحفيون المحبوسون احتياطيًا 

 

وأكدت  اللجنة أن أي خطوة يتم اتخاذها على طريق إنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، وإطلاق سراح سجناء الرأي، هي رسالة أمل للجميع، خاصة أن 15 زميلًا صحفيًا من بين المحبوسين احتياطيًا  تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين، وبعضهم امتدّت فترات حبسه لأكثر من 5 سنوات. 
 

توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين 

 

كما طالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر كمقدمة لتحسين أوضاع الصحفيين على كل المستويات.

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