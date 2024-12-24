الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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إصابة فتاة بحروق أثناء إعداد وجبة الإفطار بالقليوبية

إصابة فتاة بحروق
إصابة فتاة بحروق بالقليوبية، فيتو

أصيبت فتاة بمركز طوخ في محافظة القليوبية  بحروق بالغة أثناء إعدادها وجبة الإفطار، حيث التهمت النار جزءا من إيشارب كانت ترتديه وتم نقلها إلى مستشفى بنها العام متأثرة بإصابتها. 

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إصابة فتاة بحروق أثناء إعداد وجبه الإفطار بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ محافظة القليوبية، قد تلقت بلاغا بإصابة فتاة بحروق بالغة في الصف الأول الثانوي تدعى "حنان ف" 16 عاما، وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن الفتاة كانت تعد وجبة الإفطار والتهمت النيران جزءا من إيشارب كانت ترتديه ولم تستطع السيطرة على النار التي أتت على ملابسها وتم نقل الفتاة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى بنها العام منها إلى مستشفى أحمد عرابي بالعبور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية مستشفي بنها العام مستشفي بنها مركز طوخ محافظة القليوبية

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