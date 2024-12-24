الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اللقاء جماهيرى

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين.


وحضر اللقاء مواطنين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، والتي تنوعت طلباتهم ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات لتوفير وحدات سكنية، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات أخرى متنوعة.


وتمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ في أسرع وقت ممكن.


يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للالتقاء المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وفق إجراءات تنفيذية عاجلة، تأكيدا لسياسة الدولة في العمل الميداني بجميع الملفات بالمحافظة والحرص على أن يصل صوت المواطن إلى جميع المسئولين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها.

 

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احتياجات المواطن احتياجات المواطنين التصالح على مخالفات البناء الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تكافل وكرامة علاج على نفقة الدولة

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