الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل السلام في العالم ووطننا الغالي مصر

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

أكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، أن الكنيسة تصلي متحدة مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق من أجل الدول التي تعاني ويلات الحرب والدمار، مثل سوريا، السودان، أوكرانيا، وفلسطين. 

 

كما دعا إسحق للصلاة من أجل مصر، قائلًا: "نصلي لوطننا الغالي وللرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاونيه، سائلين الله أن يلهمهم الحكمة والتدبير الحسن لمواجهة التحديات المحلية والأزمات الدولية".

عيد الميلاد يحمل معاني السلام

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق أن عيد الميلاد المجيد يحمل معاني السلام والمحبة، داعيًا إلى بناء جسور التفاهم بين الناس ورؤية صورة الله في كل إنسان.

وأشار إلى أهمية المغزى الروحي للعيد قائلًا: "المظاهر الخارجية مثل المغارة وشجرة الميلاد جميلة، لكنها يجب ألا تشتت انتباهنا عن المعنى المقدس للميلاد، كي يكون فرحنا عميقًا وليس سطحيًا".

وأوضح أن عيد الميلاد يمثل فرصة لتجديد القلب والرجاء، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح يعيد الثقة ويغلب اليأس، ليجعل من العيد احتفالًا بالسلام الداخلي والثقة بالله الذي لا يزال يثق بالإنسان.

وأشار البطريرك إلى أن ميلاد الرب يسوع يجدد الرجاء في النفوس ويعطي قوة للتغلب على القلق الذي يسيطر على الكثيرين. وأضاف: "في ظل تطور تقنيات التواصل، أصبحت العزلة وضعف التواصل ظاهرة تؤثر على توازن وهويات الناس، لكن ميلاد المسيح يأتي ليعيد التوازن والسلام للإنسانية وللكنيسة".

واختتم كلمته بالدعوة إلى استقبال السيد المسيح في القلوب والحياة، قائلًا: "الميلاد ليس فقط حدثًا تاريخيًا، بل فرصة لتعافي القلب وتجدد الرجاء، فنحن نحتفل بالثقة في الله الذي يبقى معنا دائمًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الميلاد الأنبا إبراهيم اسحق السلام بطريرك الأقباط الكاثوليك الكاثوليك الكنيسة
ads

الأكثر قراءة

آبي أحمد ينقض وعد أنقرة، قوات إثيوبية تنفذ هجوما واسعا على مواقع عسكرية في الصومال

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

الزمالك يواصل التعثر ويتعادل مع طلائع الجيش 2-2 بالدوري

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

إخماد حريق بمصنع للطوب بالشرقية إثر انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 عمال

منوعات

المزيد

الكوربة والشيخ زايد تتزينان بألوان الكريسماس، أجواء احتفالية ساحرة تجذب الأسر والشباب (فيديو وصور)

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية