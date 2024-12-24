أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد (صور)

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية؛ لخدمة المصريين والأجانب، بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم.

صلوات عيد الميلاد

يستقبل رئيس الأساقفة بعد قليل عددا من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك خلال الأيام الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

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